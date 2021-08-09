陸軍司令徐衍璞上將7月1日就任後，對部隊提出3大理念，必須要扎根基層、落實訓練，並且做好危安防處。他說，基層連隊為任務推動的核心單位，幹部要發揮「眼往下看、心往下想、腳往下走、錢往下用」精神，給予部屬協助與支援，展現高度服務熱忱，扎根基層，建立以連隊為核心的工作團隊，共同守護家園。在訓練上，軍官練指揮，士官兵練戰技。

軍友社理事長李棟樑上午率隊慰訪陸軍司令部，他指出，面對近期疫情、天候等挑戰，總能看見陸軍官兵站在第一線守護國人安全，因此他特別來轉達社會對陸軍的誠摯謝意。

徐衍璞上午與陸軍副司令房茂宏、賀政，政戰主任楊安，參謀長章元勳一起歡迎李棟樑。徐衍璞同時表示，這次陸軍金防部與馬防部，東引指揮部三個外島指揮官同時調動，以往沒有過，而新到任的賀政與章元勳，在接任新職前，任外島指揮官，已在外島待5個多月，都沒回台。由於疫情，三級警戒期間，外島官兵休假不能回台。