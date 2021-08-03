美國國務院高級官員2日表示，緬甸軍政府宣布將在兩年後舉行選舉，這顯示他們在拖延時間，東協國家需要加強對緬甸軍方施壓。

這名官員在出席東協會議前告訴美國媒體：「很明顯，緬甸軍政府是在拖延時間，把（選舉）日期繼續往後挪對它有利。在這種情況下，東協國家對其進一步施壓就顯得格外重要……他們必須堅持緬甸當局履行4月間東協特別會議上達成的五點共識。」

英國外交部長拉布當天在推特發文稱，緬甸軍方決定延長所謂的國家緊急狀態毫無道理，是公然企圖鞏固其非民主的權力褫奪，緬甸軍方必須把控制權交回給民選政府，尊重緬甸人民的民主意願。

東協成員國與緬甸軍方領導人敏昂萊4月24日在印尼首都雅加達舉行特別峰會。會後，東協宣布與緬甸軍方達成五點共識，包括：停止暴力、與緬甸各方進行建設性對話、委任一名東協特使促成各方對話、接受救援，以及允許一名東協特使訪問緬甸。