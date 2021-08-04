迎接警戒降級後新商機，電子支付服務「悠遊付」積極搶攻市場。近日宣布兩大政策，包含攜手艋舺商圈4大夜市推出消費回饋活動；並開通連結玉山銀行帳戶，讓悠遊付使用更有自由度。

【力挺艋舺商圈4大夜市】

防疫警戒降級，夜市也在符合防疫規定下陸續微解封，悠遊付力挺艋舺商圈4大夜市。自8月1日至8月31日，在艋舺商圈4大夜市—艋舺夜市、梧州街夜市、廣州街夜市、華西街夜市活動店家，使用悠遊付消費，筆筆皆享10%悠遊付儲值金回饋，每帳戶回饋上限100元；過去曾至這4大夜市以悠遊付消費過的會員，也會於8月5日起陸續隨機發放100元現金回饋券至悠遊付APP中，9月底前都能使用，展現悠遊付以實際行動支持攤商、支持在地經濟的決心。

為了讓消費者安心，夜市已採多項防疫措施，包括實聯制、量體溫、噴酒精、保持社交距離，且由於4大夜市攤商多已接受悠遊付結帳，若消費者結帳時選擇使用悠遊付，還能減少接觸現金、避免找零，降低染疫風險。

【開通連結玉山銀行帳戶 有交易就回饋50元】

台灣第四大電子支付業者悠遊付，帳戶連結銀行又添新血，國內消費金融主力銀行玉山銀行正式加入。即日起至8月31日，悠遊付綁定玉山銀行帳戶，並以綁定之玉山銀行帳戶完成任一筆不限金額扣款交易，即可獲得50元購物金回饋。限量1萬份，活動期間每一悠遊付會員限回饋一次。

在加入擁有廣大客戶群的玉山銀行後，悠遊付已與合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、新光銀行、中華郵政、永豐銀行、台新銀行、中國信託銀行等合作，無論是綁定銀行帳戶付款、儲值悠遊付帳戶、從悠遊付帳戶提領金額，皆可在手機上「一指完成」。