據陸媒報導，大陸影院方面今天傳出消息，中影、華影已商討決定暫停江蘇、湖南、河南等多個涉及疫情地區的影院密鑰、硬盤供給。待當地疫情好轉，由院線審核無誤影院符合恢復營業標準，院線方可在平台申請恢復營業。

此外，據院線消息，將於8月12日上映的電影《長津湖》暫未下發發行通知，預售開啓通知尚未發佈。

新浪娛樂報導，大陸娛評人吳清功撰文稱，這個消息對《長津湖》來說，簡直就是「滅頂之災」。《長津湖》是由陳凱歌、徐克、林超賢聯合監制、導演，由吳京、易烊千璽領銜主演，段奕宏特別出演，朱亞文、李晨、胡軍、韓東君主演的抗美援朝電影。

《長津湖》以著名的「長津湖戰役」為背景，講述了一個志願軍連隊在極度嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵，為長津湖戰役勝利作出重要貢獻的感人故事。8月1日，《長津湖》舉辦八一特別活動。吳京、易烊千璽等人出席，兩人在片中飾演伍千里、伍萬里兩兄弟。

《長津湖》已經定於8月12日上映，距離現在只有8天。而可以預見的是：8天之後疫情不可能好轉，這些地方的影院沒法開放；甚至還有更多地方的影院會關門，那會對票房產生更大的衝擊。

《長津湖》的導演陣容和演員陣容太強，再加上劇本好，團隊好，製作好，後期好，這部電影的票房目標是50億元人民幣。吳清功指出，據說《長津湖》的投資是華語電影史上最貴的13億人民幣，必須要40億才能回本。

張藝謀執導的抗美援朝電影《狙擊手》，為了躲避《長津湖》甚至撤檔了。《長津湖》就是一部「巨無霸」電影，誰遇到它都會輸得很慘。但是，沒想到《長津湖》遇到了疫情，現在騎虎難下了，到底是撤檔還是不撤檔呢？

易烊千璽太倒霉了，好不容易拍了一部超級商業大片，可以令自己的票房快速突破100億，但如今很懸了。吳京還好，畢竟有一部票房56億的《戰狼2》了，但是他也想憑借《長津湖》反超沈騰，並且拉開與沈騰的距離。