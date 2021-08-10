大陸國家衛健委網站10日消息，8月9日0-24時，大陸新增本土確診108例，其中江蘇50例（南京2例、揚州48例）、河南37例（都是從無症狀感染者轉確診病例，鄭州35例、駐馬店、開封各一例）。顯示揚州疫情不歇、河南院內傳染疫情已獲初步控制。另有本土無症狀20例，其中湖北18例、河南2例。

大陸各地報告新增確診病例143例，其中境外輸入病例35例（雲南11例，上海9例，廣東8例，福建3例，四川3例，陝西1例），本土病例108例（江蘇50例，河南37例，湖北15例─荊門10例、武漢市4例、黃岡1例，湖南6例址在張家界）。

截至8月9日24時，大陸現有確診病例1702例（其中重症病例54例）累計報告確診病例9萬3969例。

大陸各地報告新增無症狀感染者38例，其中境外輸入18例，本土20例（湖北18例，河南2例）；當日轉為確診病例44例（境外輸入7例）。

另據河南衛建委通報，8月9日，河南省無症狀感染者轉確診病例37例（鄭州市35例，駐馬店市1例，開封市1例）；新增本土無症狀感染者2例（鄭州市1例，駐馬店市1例）。