將要爭取連任的國民黨主席江啟臣7日不畏風雨，南下高雄市黨部參加黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，媒體問及針對國民黨主席角逐戰，朱立倫先前鬆口不選2024總統大選一事是否會落實及相關看法，江啟臣表示「這要問朱本人」，他也相信有意參選黨主席的人，會坦率回答各種問題。

對於媒體提問朱立倫先前表示不選2024總統，究竟真的是無私無我，還是最後仍會參選？江啟臣回應，這真的還是要問他本人，但站在國民黨整體未來發展角度來說，絕對不能忘記2016與2020失敗的經驗，大家都已經輸到害怕了，如何避免重蹈覆轍，應該是未來黨中央布局2022與2024時必須審慎思考的地方。

江啟臣強調，2024總統大選至關重要，所以他呼籲所有黨員繼續共同努力，必須勇於調整、嘗試與改變，國民黨去年敗選之後跌入谷地後，一路拚搏、不放棄總算走出谷地，國民黨從原本12％支持度，回到24％、25％的支持度，民進黨則從40％支持度，現在跌到剩下20幾％，雙方差距越來越接近，甚至已經黃金交叉。

江啟臣也表示，所有要參選黨主席的人，大家都會很坦然、坦率回答各種議題，包括2024要不要參選的問題等，大家都可以很直接地回答，給黨員作一個自由的選擇，他也相信黨員的智慧，絕對會選出能帶領黨迎向2024勝選、重返執政的人選。

對於朱立倫宣布參選黨主席後，將這場黨主席角逐戰定義為「重拾領導力」，是否會擔心黨內出現西瓜效應的現象，江啟臣指出，黨內選舉就是平常心看待，國民黨不是第一次選黨主席，他對黨內民主程序相當有信心，反而認為應該藉由參選來凝聚向心力，發表不同想法、目標或理想來爭取大家的認同。