國民黨主席江啟臣13日造訪桃園尋求支持，他說，過去說「國民黨不倒，台灣不會好」，但時至今日反而是「國民黨不好，台灣不會好」，他說，過去武裝革命推翻政府，現在已是民主社會，呼籲大家用選票革命，推動政黨輪替。

前新北市長朱立倫近日頻頻拜訪桃園，江啟臣13日低調與軍系社團座談，頗有為黨主席選舉較勁意味。江啟臣表示，過去說「國民黨不倒，台灣不會好」，但是看民進黨執政以來，現在反而要說「國民黨不好，台灣不會好」。江啟臣又說，如果回到110年前，總理孫中山會說用革命推翻政府，但台灣民主社會已久，政權轉移要透過選票革命，國民黨也要努力重返執政。

江啟臣也說，政策、人才、制度，就是國民黨的黨產，好的政策、好的人才是國民黨的未來，而維持制度也是政黨運作的關鍵。他也提及，他就任黨主席前，國民黨40萬黨員，40歲以下不到1萬人，堪稱國民黨少子化。

他也說，年輕人被洗腦，對國民黨3個字就反感，但是他透過有系統的辦論壇等各種方式，讓年輕人知道國民黨的議題，如今入黨超過4000人低於40歲以下，入黨10人就有3、4人低於40歲以下。