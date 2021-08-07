石員不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小虎斑貓瑟縮地躲在輪軸上（淡水警提供／戴上容新北傳真）

中山路派出所的女警們看見小貓楚楚可憐的模樣，不禁母愛爆棚（淡水警提供／戴上容新北傳真）

叭！叭！喇叭聲此起彼落，催促著前方靜止不動的自小客車！駕駛對著前來排除事故的員警說：「我的車子底下跑進去了一隻小貓！」員警以為駕駛在開玩笑，但的確有喵、喵的貓叫聲從車底下傳來，員警冒著大雨趴在濕滑的地面上，又逗又哄的將小貓從車底下救了出來，順利排除這起「交通障礙」，並帶回派出所照顧，女警看到小貓楚楚可憐的模樣，紛紛表態願意收編牠。

昨(6)日上午9時上班交通尖峰時段，一輛自小客車在淡金路上靜止不動，影響出淡水的交通車流，後方車輛的喇叭聲此起彼落，中山路派出所警員石永軒與洪嘉佑獲報到場排除，自小客車駕駛急忙地跟員警說：「剛剛有一隻小貓從路旁竄出來，現在躲到我的車子底下！」，車子底下一直傳來貓咪的叫聲，擔心移動車子會傷害到小貓。

石員不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小虎斑貓瑟縮地躲在輪軸上，員警小心翼翼地伸手將牠從裡面撈了出來，小貓的緊張喊叫讓眾人也慌了手腳，眼看全身淋濕的小貓瑟瑟發抖，擔心牠失溫或受傷，員警立刻揣在懷中飛奔回派出所暫時照顧。

中山路派出所的女警們看見小貓楚楚可憐的模樣，不禁母愛爆棚，紛紛張羅紙箱、毛巾、食物及飲水，在細心的照護下，小貓漸漸地不再害怕，甚至會撒嬌發出呼嚕嚕的聲音，見到這溫馨又療癒的畫面，派出所的員警紛紛表示這就是牠的家。

淡水警分局提醒，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋的習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。