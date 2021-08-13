大雨來襲，民眾急躲雨，但台中市警察局第六分局工業區派出所警員，接獲女駕駛求援，汽車突然不聽使喚的拋錨在路中央，在雨中驚慌失措，員警冒雨飛速馳援，兩名員警在大雨中還以洪荒之力幫助推車，讓女駕駛直呼「揪甘心ㄟ！」好險有人民保母即時救援，才不至發生追撞事故。

台中市日前連日豪大雨，「國家級警報」狂響，10日下午，台中地區壟罩在雷雨胞下，天空烏雲密布，瞬間大雨傾盆而下，此時行經工業區26路與五權西路口的58歲林姓駕駛，汽車突然不聽使喚的拋錨在路中央，林女驚慌失措，撥打110請求警方救援，員警冒雨飛速馳援，直呼「揪甘心ㄟ！」好險有人民保母即時救援，才不至發生追撞事故。

工業區派出所警員陳又瑄及林意智接獲報案，立即前往現場疏導壅塞車流，並冒著大雨協助林女先將拋錨車輛推至路邊，防止交通事故發生，維護其他用路人之安全。

林女表示，非常感謝警方冒雨即時提供協助，因事發當下雨勢滂沱，雨刷也壞了，完全看不清楚車外情況，內心焦急如焚，只好尋求警方協助，處理員警到場也二話不說協力將車輛推至安全處所，稱讚「揪甘心ㄟ！」好險有人民保母即時救援，才不至發生追撞事故。

警方強調，民眾大小事，都是警察重要事，很樂意協助民眾解決問題，雨天注意行車安全，開大燈，必要時開霧燈、放慢車速、保持安全距離；並呼籲民眾駕駛各類車輛應定期檢查胎紋、胎壓及雨刷等功能是否正常，維持良好車況，避免或降低事故的發生。