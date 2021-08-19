雲林縣環保局逐一測試水溝酸鹼度，揪出是某大食品廠排出未處理的強鹼廢水。（雲林縣環保局提供）

近來民眾反應斗六工業區工廠雨後傳出惡臭，似有工廠偷排，雲林縣環保局成立專案小組，設置微型空氣品質感測器、監視器、水質感測器等，日前抓到某大食品廠把未處理的強鹼廢汙水排出，透過不明管線排放至工業區雨水下水道，將依違法程度開罰6萬到2000元罰鍰。

環保局以科技執法方式進行遠端監控，日前看到水質監測的酸鹼值（pH）高達12，非常罕見，趕赴現場逐一檢測水溝水質，鎖定目標後，進入廠內雨水溝稽查，發現該食品廠的廢汙水處理設施汙泥堆置區及周遭雨水溝水質pH均高達10至12以上。

該局人員發現該廠廢水逕自繞流至雨水收集溝渠匯流，再經雨水收集溝逕由不明排放管線排放至斗六工業區雨水道，水質採樣pH高達12.17，屬強鹼廢水，已達嚴重違規程度。

專案小組指揮官、環保局秘書沈淑妧表示，確認該食品廠的廢汙水經不明管線排放至斗六工業區雨水下水道，水質嚴重超標，且影響下游水體甚鉅，現場命令停止排放，將違法排放管線立即封除，要求限期改善，並依法告發已違反水汙染防治法第七條及第八條之一，最高可處2000萬元罰鍰。

該廠後續須限期向主管機關申請並完成水量自動監測設施、廢汙水前處理設施獨立專用電子式電度表。

沈淑妧表示，環保局在斗六工業區裝設6具水質感測器，可遠端監測酸鹼度、溫度、導電度、溶氧量，每5分鐘更新一次，日前看到酸鹼值高達12也嚇一跳，放流水的酸鹼容許值是6至9。

沈淑妧說，該廠違反水汙染防治法的2條法規將依汙成度、水量、違規紀錄開罰。

環保局長張喬維表示，斗六工業區、斗南鎮空汙的專案小組持續監控與稽查中，秉持勿枉勿縱嚴懲嚴罰原則處理。