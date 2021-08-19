台中市政府與台糖公司於2年前，聯手開發興建「太平產業園區」，廠商進駐總投資額39億元、就業人口破千，市長盧秀燕19日與廠商座談，針對園區聯外道路德明路狹窄瓶頸路段須拓寬，及區域排水異味問題允諾一併解決，盧秀燕說，台中市在疫情逆境中，招商及新登記工廠家數，均六都第一，令人振奮。

市長盧秀燕表示，感謝企業投資台中，台中市在工業上蓬勃發展，除了本地內需旺盛外，回台投資的台商也很多，今年第2季有高達7項經濟指標為六都第一，多處產業園區開發，更能帶動台中經濟持續成長。

盧秀燕指出，除太平產業園區外，潭子聚興產業園區也已開工動土，加上目前持續推動的神岡豐洲科技工業園區2期、大里區夏田、塗城及擴大神岡產業園區等，預計至2026年可新增產業用地682公頃，滿足未登記工廠及廠商擴廠的需求。

針對園區聯外道路德明路瓶頸路段問題，及園區外區域排水造成的異味問題進行討論，經發局指出，正辦理剩餘約100公尺用地取得作業，環保局將加裝智慧監測系統以科技執法，24小時即時查報監控污染源，並與廠商建立和諧溝通管道，解決問題。

經發局指出，太平產業園區總面積約14.37公頃，可提供8.76公頃設廠用地，園區公共工程於6月已全數完工，市府配回可售地面積約6.94公頃，台糖配回用地約1.82公頃，2年前已全數完成招商交地，正辦理移交接管作業並籌備營運事宜，園區總計引進45家廠商進駐，目前已有43家廠商取得建築執照、8家取得廠登。