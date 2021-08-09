《國際經濟》德國6月出口增1.3％ 超乎預測 15:252021/08/09 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一公布的數據顯示，儘管製造業出現供應瓶頸，德國六月出口仍上升，表現遠優於預期，顯示德國經濟出現了復甦。 德國聯邦統計局表示，經季節調整六月出口按月增加1.3%；而五月的出口則微幅調整為上升0.4%。 六月進口則為按月增加0.6%；而前一個月則為增加3.4%。 六月貿易順差擴大為136億歐元；五月的貿易順差則修正為128億歐元。 路透對六月的預測則為，出口僅增加0.4%，進口增加0.5%，貿易順差在134億歐元。 《國際產業》空中巴士警告 分拆德國子公司勢在必行 《金融》新興亞股上週外資淨流入43億美元 台韓印包辦前3名 #六月 #則為 #億歐 #出口 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》ECB官員：通膨壓力 有必要及時收緊政策 11:272021/08/09 財經 《國際經濟》印度企業資本支出增 產能利用率拉至8成 14:002021/08/09 財經 《其他股》陸市回溫 福貞7月營收增逾2成 10:532021/08/09 財經 墨西哥總統：將與賀錦麗通話 美承諾捐更多疫苗 10:432021/08/09 國際 《集中市場》三大法人再賣超近百億 月線又遠了點 15:082021/08/09 財經 《港股》網路、金融股喊衝 恆指開低走高 11:442021/08/09 財經 工商社論》面對疫後物價怪獸 央行雙率雙升壓力大 04:102021/08/09 財經要聞 爆日本腦炎 白河2里今起打疫苗 04:102021/08/09 地方新聞 東南亞疫情狂燒 跨國大企業倒一片 惡劣慘況曝光 10:312021/08/09 財經 《其他電子》尖點H1亮眼 外資喊高 11:102021/08/09 財經 《類股》陸出口稅加重供應緊箍咒 鋼鐵軍團士氣振 10:192021/08/09 財經 財經熱門新聞 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 華為噩夢重演？美12議員喊榮耀列實體清單 晶片巨頭恐遭殃 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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