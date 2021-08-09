周一公布的數據顯示，儘管製造業出現供應瓶頸，德國六月出口仍上升，表現遠優於預期，顯示德國經濟出現了復甦。

德國聯邦統計局表示，經季節調整六月出口按月增加1.3%；而五月的出口則微幅調整為上升0.4%。

六月進口則為按月增加0.6%；而前一個月則為增加3.4%。

六月貿易順差擴大為136億歐元；五月的貿易順差則修正為128億歐元。

路透對六月的預測則為，出口僅增加0.4%，進口增加0.5%，貿易順差在134億歐元。