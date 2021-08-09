中保科(9917)智慧防災業務持續成長，7月合併營收為11億2168萬元，年成長0.68%，前7合併營收為81億1361萬元，年成長3.43%。

中保科指出，氣候異常，中保防災業務詢問度增加極端氣候影響愈來愈劇烈，也讓政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期受到颱風、西南鋒面影響，全台紛紛落下豪大雨，各地淹水災情頻傳，也讓中保科智慧防災其水位偵測系統服務詢問度增加近一成。

中保科智慧防災的服務項目涵蓋水位偵測、結構物偵測、橋樑道路偵測、邊坡偵測、地震預警系統、建物內的中保防火＋(消防設備信號關閉系統)、警械用品等。可協助標的物件作到災害事前管理，當緊急狀況發生時，連動相關設備將災損降到最小。

中保科表示，智慧水位偵測系統可應用在低窪地或社區地下停車場，當偵測到異常狀況，可依業主需求連動相關設備，像是裝設抽水馬達，將積水排出，以降低災損；或是在地下道設置水位偵測系統，透過水位偵測器、攝影機，將現場淹水情況傳回中央監控管理平台，讓管理人員隨時掌握現場狀況。