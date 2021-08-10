疫情期間為協助青年順利媒合上工，台中市政府除創新以全視訊服務辦理徵才活動外，並推動「獎勵青年就業計畫」鼓勵待業青年積極求職，設籍台中市29歲以下青年經推介就業滿一定期間最高可領2萬5千元就業獎勵金，計畫開辦至今，已有逾4000名青年成功就業，高達9成以上青年回饋表示計畫可增加求職動機及協助度過就業初期磨合期。

勞工局長張大春表示，市府全國首創「視訊2.0徵才服務」，青年免出門即可參加徵才面試，規畫多場實體及視訊雙軌併行的徵才活動，提供多元媒合管道，青年經錄取上工且穩定就業滿3個月、6個月即可分別申請1萬元及1萬2000元獎勵金，待業逾3個月以上的青年，經推介就業滿14天，可領取「即時就業獎勵金」3000元，獎勵金最高共可領取2萬5000元。

曾先生自行找工作不順利，待業3個多月，經過勞工局就業服務處的輔導及搭配「獎勵青年就業計畫」，順利面試上知名自行車製造廠商技術員工作，工作滿14日後立即申請3000元，他表示獎勵金如即時雨，支持撐過難熬的轉職初期。

目前曾先生已穩定就業滿5個多月，繼續工作滿6個月可以再領1萬2000元獎勵金，曾先生表示獎勵金的措施讓自己更有目標在工作崗位上繼續堅持，感謝就服員的協助，並肯定台中市政府對於青年勞工的照顧。

勞工局指出，就業獎勵金外，台中市就業服務處針對青年就學、求職各階段提供各項就業服務措施，如職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等措施，透過主動出擊與台中市各大專院校合作，協助青年找出自己的適性方向並規劃職涯藍圖。

就業服務處進一步補充，為協助青年及市民就業，8月推出周周徵才活動，共有近25場，邀集近70家廠商，預計釋出超過3000多個職缺，9月也將規劃辦理台中市就業博覽會。