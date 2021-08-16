高雄市海洋局與各區漁會合作，共同清理海廢。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府海洋局為減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境的影響，今年持續與各區漁會攜手合作，共同執行廢棄漁網獎勵回收作業，鼓勵漁民主動將破舊或待汰換漁網回收整理，今年6月執行迄今計回收逾20噸。

海洋局長張漢雄表示，海洋局對漁民的心聲謹記在心，為改善廢棄漁網長期影響漁港環境及海洋生態問題，自2018年起便首率先執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年更擴大與海洋委員會海洋保育署合作辦理，提高廢棄漁網獎勵回收金，以提升漁民自主整理及回收廢棄漁網意願。

在海洋局協同各區漁會近幾年大力鼓吹下，漁民環保意識普遍提高，今年執行不到2個月已回收逾20噸廢棄漁網，可見咱們漁民朋友參與相當踴躍。

此外，海洋局自即日起開放民眾、藝術工作者、農民或學術單位等有意願者均可免費領取廢棄漁網，請有需求的朋友先行電洽海洋局預約領取日期，另也鼓勵領取廢網的朋友們跟海洋局分享廢網再利用成果。海洋局廢棄漁網預約領取專線：（07）799－5678＃1844。