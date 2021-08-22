海巡署查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引起公憤。國民黨立委蔣萬安表示，每一條生命都不應被輕易剝奪，他會邀集各主管機關、民間團體、NGO等，討論更為妥適做法，若有需要也會積極提出修法，在法治和人道之間，取得符合民眾期待的處理方式。

蔣萬安表示，昨天是國際流浪動物日，但這幾天不管是貓咪「茶茶」遭到殘忍虐待，或是154條走私貓遭到全面撲殺，都讓人感到心痛。

蔣萬安說，恰巧日前他前往位於服務處旁的貓藝家，這是一間為了救援流浪貓而存在的咖啡店，老闆與他分享，投入流浪動物救援工作已經將近20年，為數十隻毛孩撐起一個家。

蔣萬安指出，一談起浪浪們，老闆滔滔不絕地訴說很多想法，他則建議老闆，應該將長時間執行的經驗、已建立的完整領養流程，和政府部門分享，讓這些做法能夠真正被廣泛落實，幫助到更多流浪動物。

蔣萬安強調，現在台灣的棄養比例依舊很高，他要請大家一同響應「以領養代替購買」、愛牠就不要拋棄牠，改善毛孩處境從改變消費行為做起，你我都有責任，不讓遺憾事件再度上演。