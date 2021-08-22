前勞動部勞動基金局國內投資組組長游迺文被控炒股貪汙案，台北地院認為，涉案的統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業4人涉嫌重大，有繼續境管必要，裁定自8月22日起延長境管8月。

游迺文被控配合寶佳資產炒作遠百股票，迄今全盤否認犯行，目前仍在羈押中。台北地院認為，涉案的闕志昌、郭士慶、孫民承、俞建業4名投信人員，否認涉及《貪汙治罪條例》圖利罪、《證券交易法》操縱股價罪、《刑法》偽造文書罪等犯行，但依據北檢檢察官卷證資料顯示4人犯罪嫌疑重大。

北院指出，雖然4人否認檢察官指控犯行，並提出辯解，但仍與起訴書的文書證據及證人證述有諸多差異，4人辯詞真實性有待釐清，加上本案尚未進行交互詰問，有相當理由認為4人有勾串共犯或證人之虞，有限制出境、出海事由。

北院審酌全案尚未審結，仍有相關證據資料尚待調查審理，若未持續限制4人出境、出海，不排除在訴訟程序進行中發現對己不利情事發生時，有潛逃不歸或湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之可能性及疑慮，而影響案件審判進行，認為有繼續對4人限制出境、出海必要。

北院裁定4人自8月22日起限制出境、出海8月。若4人有特殊必要而需單次出國或赴海外處理個人事務或工作業務，須具體敘明理由、預定行程期間及檢附相關資料，向北院聲請暫時解除限制出境、出海處分。