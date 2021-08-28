賴清德副總統（左五）與巨人隊老隊員們在懷舊紀念照片前合影。（程炳璋攝）

民眾拿著棒球要求賴清德副總統簽名。（程炳璋攝）

賴清德副總統穿著巨人少棒紀念服向現場老球員與贊助企業致意。（程炳璋攝）

賴清德副總統（右七）與台南市長黃偉哲（左七）與球員、贊助企業等人，一起為巨人隊50周年紀念主持開幕。（程炳璋攝）

台灣50年前1支以台南市協進國小為主組成的巨人少棒隊，首度在美國賓州威廉波特奪得世界冠軍，台南市28日在安平古堡舉辦50周年紀念活動，賴清德副總統化身粉絲參加開幕，細數當年觀賽心情，盼台南市再創棒球歷史地位。

巨人少棒隊在1971年由協進國小主力為主，加入南部各縣市少棒好手，先取得全台冠軍，進軍遠東區少棒賽，完封日本奪冠，取得進軍美國威廉波特世界少棒賽代表權。當年8月在美國一路打到冠軍賽，對上實力堅強的美北隊。

巨人少棒隊在首局3比○落後下慢慢追趕，最後12比3逆轉勝，振奮人心，回到台南還舉辦封街吉普車遊行，萬人空巷上街慶祝。

正值巨人少棒奪冠50周年，台南市舉辦紀念系列活動，邀請第1代巨人少棒成員投手吳誠文、三壘手葉志仙、投手右外野手沈清文、捕手陳金鉛、捕手兼外野手吳智雄、外野手兼投手魏景林與經理蔡順全齊聚參加，移居海外的一壘手李泉成與投手兼一壘手林文崇也透過視訊合體慶祝。

賴清德化身粉絲，細數當年守在電視看轉播的緊張心情，直呼現在想起，還能感受那時候的氣氛。並稱「這球賽告訴我們，無論對手再強，不放棄一定贏得最後勝利」。

賴清德表示，巨人隊赴美奪冠時，台灣國際處境正風雨飄搖，這場世界冠軍凝聚全台民眾自信，大家更堅定團結，開啟台灣棒球後的黃金年代。

台南市棒球隊最近成績不理想，最近正發展5G科技提升訓練效果，賴清德自詡為棒球市長，任職台南市長時，在安南區建立亞太棒球訓練基地，稱讚黃偉哲市長團隊接續推動棒球建設，盼台南以後也能舉辦世界棒球比賽。

巨人少棒系列活動即日起連續兩周周末，分別在安平古堡廣場與新營文化中心演藝廳廣場舉辦歷史文物與科技棒球體驗，喚起更多棒球愛好者對巨人隊當年奪冠的記憶。