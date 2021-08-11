金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，承保件數截至9日達1142萬件、保費收入71.18億元，周增47萬件及3.17億元。其中，疫苗接種險承保件數達271萬件、保費收入7.86億元，周增28萬件及0.83億元，占整體新承保件數達近6成，比重明顯提升。

保險局統計，目前共有14家產險業者推出42張防疫保單，因屬於費用補償性質，壽險業無法推出類似保單。而保障施打後出現不良反應時補償相關費用的疫苗接種險，目前則有13家產險業者推出15張疫苗保單，另有2家壽險業者推出3張疫苗保單。

隨著本土疫情漸趨緩和，防疫保單截至9日理賠件數為2萬2950件、理賠金額16.86億元，周增818件及0.6億元，增速已見明顯趨緩。疫苗接種險則因疫苗陸續施打，理賠件數167件、理賠金額747萬元，周增34件及151萬元，增速與先前相當。

至於備受關注的台產防疫保單，截至6月底已全數完成核保，保險局原先均會公布理賠件數及金額。不過，考量保單是否虧損需綜合判斷損失經驗和營業費用等因素，保險局未來將不再特別對外公布理賠件數及金額狀況，由台產自行對外揭露說明。