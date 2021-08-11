台東8日晚間發生酒駕車禍案件，姜男酒駕撞死女老師，台東地檢諭令10萬交保，讓死者家屬難以接受。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區8日晚間發生酒駕車禍案件，涉嫌酒駕撞死41歲許姓女教師的25歲姜姓男子經移送台東地檢署，檢察官諭令10萬交保，由於姜男曾有酒駕前科卻獲交保，讓死者家屬無法接受，要求查明真相。

姜男8日晚間酒駕行經台東市中興路與泰安街口時，高速撞上41歲許姓女老師駕駛的車子，再追撞民宅及4部汽機車，許女車體變形受困車內，當場失去生命跡象，送醫不治。而肇事的25歲姜姓駕駛，酒測值達0.54，明顯超標，被依公共危險罪嫌移送後，檢方諭令10萬元交保。

據悉，41歲許女任教台東某校，與當日坐在副駕駛座的丈夫廖先生原有一家四口和樂家庭，卻不幸發生憾事。廖先生表示，至今仍無法接受與愛妻就此天人永隔，其中更無法接受妻子抽血檢驗報告結果竟出現微量酒精反應，讓地方一度誤認雙方都是酒駕，他強調當天與家人聚餐，菜色都沒有添加任何酒精成份。

法醫進一步指出，人體死後會產生酒精，是體內產生發酵，同時食物也有可能引發此情形，加上抽血是比較精密的測量，這些都會造成誤差，證實許女確實沒有飲酒。

死者公公表示，不能讓死者走得如此冤屈，因此要求查明真象，痛批肇事的姜姓男子曾有酒駕前科，這次又酒駕造成1死3傷車禍，這是犯罪行為，卻能10萬元交保，讓家屬全都無法接受。

台東地檢署表示，肇事姜男已部分坦承犯行，檢方是根據綜合狀況研判諭令 10萬元交保，是確定肇事者可以具保到庭，非酒駕致死的最終處分，盼家屬諒解。據了解，姜男也曾到許女靈堂前道歉，但是家屬悲慟難平復無法原諒。

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