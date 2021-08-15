新冠肺炎疫情衝擊各行業，甚至就業，高市府憂心疫情持續影響青年就業，爭取中央資源聯手推出多項青年就業促進方案，包括就業獎勵及安心獎勵等，其中產業新尖兵計畫全額補助參訓費、加上學習獎勵金，合計最多可獲得政府補助19萬6千元。

「青年就業促進套餐隨選方案，青年可自行擇優申請補助，也可互相搭配。」高雄副市長羅達生表示，包括「應屆畢業青年就業獎勵計畫」、「上班打卡獎勵計畫」、「青年職得好評計畫」與「安穩僱用計畫2.0」等方案，要讓青年有就業就有補助，尤其是應屆畢業生，可就近洽詢各就業服務站。

勞工局指出，應屆畢業生立刻登錄台灣就業通，並且在九月底前順利就業，穩定3個月後就可以獲得2萬元補助，再穩定工作3個月，可再加碼獲得1萬元。若願意投入缺工產業，就請透過就業服務站推介至特定製造業或照顧服務產業，每月另可加發給5千至7千元就業獎勵，最高發給10萬8千元。合計可以獲補助13萬8千元。

不是應屆畢業生也別擔心，未滿25歲待業青年，則有青年局「上班打卡獎勵計畫」，若穩定就業6個月，則可獲得2萬1千元獎勵金；若透過勞工局就業服務站推介至特定製造業或照顧服務產業，每月另可加發給5千至7千元，最多10萬8千元。兩者合計可以最高獲補助12萬9千元。

而29歲以下青年，如果失業超過六個月，有「青年職得好評計畫」，經過就業服務站深度就業諮詢服務後，順利就業穩定三個月者，則可以一次領取3萬。同樣可以搭配缺工獎勵最高10萬8千元。合計13萬8千元。

超過29歲也不用煩惱，運用「安穩僱用計畫2.0」，穩定就業滿4個月最高領取2萬元就業獎勵津貼，若投入缺工產業，一樣可以加發最高10萬8千元的缺工獎勵金。總計最多獲得12萬8千元。

如果青年需再磨練技能，也有獎勵金，29歲以下青年選擇「產業新尖兵計畫」，除全額補助參訓費用最高10萬元外，另有學習獎勵金最高每月8千元，最長可領12個月。合計獲得政府補助最高19萬6千元。