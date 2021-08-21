據「@鄭州發佈」消息：8月20日，在收聽收看國務院河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查組進駐動員會議後，河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅立即主持召開續會，就貫徹落實動員會議精神、配合保障好大陸國務院調查組工作作進一步安排。

徐立毅指出，國務院調查組進駐調查，充分體現了黨中央、國務院對「7·20」特大暴雨災害的高度重視，具有重要的政治意義和實踐意義，全市上下要進一步提高站位，全力做好配合工作。

徐立毅強調，要從講政治的高度增強配合做好調查工作的高度自覺，站位大陸國家安全的政治高度，把配合調查作為增強「四個意識」、做到「兩個維護」的現實檢驗，講政治、講紀律、講規矩，自覺主動配合好調查組工作。要從實踐的角度增強配合做好調查工作的主動意識，把配合調查作為抓好恢復重建、促進長遠發展的重要契機、有力抓手，積極主動做好相關工作。要以對黨和人民高度負責的態度增強配合做好調查工作的責任擔當，誠懇接受調查，積極主動總結工作、發現問題，切實把推進鄭州高質量發展、維護人民群眾利益的責任擔起來、落實好。

徐立毅要求，要積極主動配合調查。各級各部門主要領導要擔負起第一責任人責任，不折不扣落實調查組各項要求。還原過程要完整、細節回顧要清晰、材料提供要詳實，要實事求是彙報工作，全面、客觀、真實反映情況。要嚴肅紀律，強化政治自覺，正確對待調查，誠懇接受檢查，堅決服從調查組工作安排和要求。要加強組織領導，完善對接機制，高效配合調查組開展各項工作。

就應對新一輪強降雨、全力做好防汛工作，徐立毅要求，全市上下要保持高度警覺，將各項預防措施落實落細落具體。要根據雨情、汛情變化，果斷採取「關、停、封、撤」等應急措施，突出做好重點區域風險排查，把各項防範工作做在前、做到位，在實際行動中守牢不發生人員傷亡這條底線。各級黨員幹部要衝鋒在前、一線作戰，以對黨和人民極端負責的態度切實落實好各項防範措施，確保城鄉安全度汛。

昨天（8月20日）大陸國務院河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查組進駐動員會在鄭州召開，部署全面開展調查工作。大陸國務院調查組組長、應急管理部部長黃明作動員講話，通報調查安排、提出工作要求。

黃明強調，這次開展全域性綜合災害調查，黨中央、國務院高度重視，人民群眾高度關注。要堅持依法依規、實事求是、科學嚴謹、全面客觀的原則，既充分肯定在各級黨委政府領導下，廣大幹部群眾上下一心為防汛救災所付出的艱苦努力，也實事求是地復盤災害過程、查清問題短板、釐清相關責任，並著眼長遠提出改進和完善的政策措施建議；對存在失職瀆職的行為，依法依規移交紀檢監察機關追責問責。希望河南省、鄭州市各級黨委政府和廣大幹部與國務院調查組同心同向、齊心協力，共同做好這次調查工作，以實實在在的成效回應社會關切，給黨和人民一個負責任的交代。

河南省委書記樓陽生表示，要提高政治站位，切實把思想和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，統一到國務院調查組各項要求上來，主動配合調查，誠懇接受監督，深刻汲取教訓，系統查漏補短。要把絕不隱瞞、絕不推諉、絕不弄虛作假作為政治紀律，全力做好配合調查工作。要堅持邊查邊改，對調查組指出問題立行立改、真改實改；要全面深刻檢視，科學研究、著力解決防災抗災減災救災中的突出問題，對調查中發現的失職瀆職行為，依法依紀依規追責問責。

8月2日下午，河南省政府新聞辦召開新聞發佈會通報，截至8月2日12時，河南此次特大洪澇災害共造成302人死亡，50人失蹤。其中，鄭州市遇難292人，失蹤47人；新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。