根據美國官方最新數據，今年6月通貨膨脹年增5.4％，創2008年8月以來最大幅度，讓不少投資人擔憂高通膨下，恐導致資產縮水或衝擊股市表現，不動產向來被視為抗通膨工具，由富時全球REITs指數今年以來截至8月6日報酬率26.21％，高於包含美國、歐洲、香港、東協等主要股市指數，也可反映出不動產標的擁有抗通膨優勢，適合作為通膨時代的收益配置。

根據美銀研究報告，企業在與該行電話會議中提到通膨的次數為去年3倍以上，創2004年美銀美林開始追蹤這項數據以來的新高，部分投資人擔心央行可能採取更積極的緊縮性政策，影響後續股市表現。元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，總體經濟持續回溫，通膨走揚，REITs不僅擁有息收，且因大多數商業租賃條款均設有租金隨通膨調整機制，REITs被認為是相當好的抗通膨資產。

根據統計今年以來截至8月6日，富時全球REITs指數報酬率為26.21％，在國際眾多主要股市中脫穎而出，同時期道瓊歐洲STOXX600指數為17.78％，具有美股代表性的那斯達克綜合指數與道瓊工業平均指數分別為15.11％、15.04％，香港恆生與MSCI東協指數則為負報酬。建議過往習慣投資股市的投資人，可評估自身投資風險屬性與商品適合度後，評估衡量將REITs納入整體資產配置的一環。