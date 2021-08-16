美國7月CPI年增5.4%，仍處於13年高位，Fed官員8月開始陸續發布鷹派談話，強調美國經濟快速成長，勞動市場雖還有改善空間，但通膨已達到可開始升息的水準，縮減QE的時機已接近。預計9月宣布縮減購債的時間表，並在10月開始縮減，若就業提前改善，則不排除更早開始。FED一旦開始縮表將成為股市短期最大的「黑天鵝」。台股今早盤中跌逾百點，失守半年線。

安聯投信台股團隊表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間來進一步消化上述提到的市場雜音，因此台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局，或許還要維持一段時日；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。就留意布局方向來看，儘管大盤缺主流、部分產業的能見度也仍有待進一步明朗，但從回歸基本面來看，確實電子股的機會要比非電族群要來得多一些；又如非電中的航運、散裝未來的機會或許也可留意。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前台股盤勢較佳狀況是橫向盤整，由於長短料供應不足影響，電子下游廠商訂單出貨恐延遲，故影響市場投資信心，要大廠商才拿得到原物料或零組件，加上中國變種病毒Delta疫情的疑慮，製造業受疫情影響延誤，恐越來越嚴重，值得再進一步審慎觀察。

除了零組件供應影響外，周書玄認為，目前美元升值抑制通膨，但成本間接轉嫁給中下游廠商，終端產品無法漲價太多，將侵蝕廠商利潤。去年下半年訂單與出貨高基期，今年第三季年成長有限，很難再突破第二季的高表現。去年第二季、第三季因為國外疫情停班停工影響，訂單轉嫁至東南亞、台灣等地製造業大補受惠，而今年第一二季雖訂單有漲價，但要快速擴廠、安裝設備不容易，財報公布後，也發現第三季部分產業有出現成長趨緩的狀況，單季度成長開始下降了。在台股失守半年線位置，建議操作上應轉向較偏保守看待。