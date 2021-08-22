駕駛右腳被方向盤與座椅夾住，消防人員到現場後，破壞方向盤將人救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

1輛小貨車22日晚間行經台3線台南玉井區路段時，疑失控自撞分隔島後起火，駕駛右腳被方向盤與座椅夾住，消防人員到現場後，破壞方向盤將人救出，所幸傷者意識清楚，事故原因待警方調查。

台南市消防局在晚間7點27分許獲報，指台3線371.3公里附近發生車禍、有人員受困，派遣楠西分隊、玉井分隊前往救援。消防人員到達現場後，噴水熄滅火焰，同時破壞車體，將受困駕駛救出，所幸男駕駛意識清楚，被送往麻豆新樓醫院救治。