台3線玉井段小貨車疑自撞分隔島起火 受困駕駛獲救送醫 22:512021/08/22 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛小貨車22日晚間行經台3線台南玉井區路段時，疑失控自撞分隔島後起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛右腳被方向盤與座椅夾住，消防人員到現場後，破壞方向盤將人救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 1輛小貨車22日晚間行經台3線台南玉井區路段時，疑失控自撞分隔島後起火，駕駛右腳被方向盤與座椅夾住，消防人員到現場後，破壞方向盤將人救出，所幸傷者意識清楚，事故原因待警方調查。 台南市消防局在晚間7點27分許獲報，指台3線371.3公里附近發生車禍、有人員受困，派遣楠西分隊、玉井分隊前往救援。消防人員到達現場後，噴水熄滅火焰，同時破壞車體，將受困駕駛救出，所幸男駕駛意識清楚，被送往麻豆新樓醫院救治。 子身體不適父焦急半路攔警 暖警助救援開道送醫 偷車竊嫌遇鷹眼所長 自撞分隔島狼狽落網 #駕駛 #台3線 #受困 #小貨車 #撞分隔島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遏止改裝車狂飆歪風 聖地台七乙線2小時攔查50車 13:192021/08/22 社會 小貨車暖心讓路悲慘結局曝光 網笑：感受滿滿的人情味 13:532021/08/22 社會 趁著電視劇熱潮 台南鹽水、後壁2地規畫共推小旅行 15:212021/08/22 寶島 鳥友興奮 稀有冬候鳥停駐北海岸 動保人員划船救援 11:452021/08/22 生活 大鵬灣單車站 看見屏東騎跡 04:102021/08/22 地方新聞 一周內第3起 小金門查獲陸男划橡皮艇偷渡稱：嚮往自由 16:582021/08/22 社會 這檔再殺恐見萬六 別砍在阿呆谷 老手曝1族群反攻先衝 19:312021/08/22 財經 世代交替 許介立扛起40年老店 先從200億營收電源廠做起 19:302021/08/22 財經 荷蘭夫偷吃小三生2女 要求「兩女共侍一夫」台妻休了他 09:272021/08/22 社會 車電、IC設計 擁作夢行情 04:102021/08/22 財經要聞 台74線六順橋南入匝道 明年動工 04:102021/08/22 地方新聞 社會熱門新聞 上尉兒子酒後辱警鬧事 陸軍副司令父親自回應了 - 社會 154隻貓咪安樂死 無良船長曝光6萬交保 檢方登船追幕後黑手 - 社會 【獨家】離譜 軍官街頭泥醉狂譙警五字經 竟是陸軍副司令賀政愛兒 - 社會 太極門受信仰迫害25年 學者籲政府快改正歷史錯誤 - 社會 天倫悲劇 台南嬤和4歲孫被發現倒臥車內氣絕身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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