Delta變種病毒肆虐令投資人擔心經濟成長恐將放緩，以及日圓走升使豐田汽車和索尼集團等出口股下跌，周一日經225指數早盤收跌1.92%，為27,441.12點。東證一部指數晨收跌1.73%，為1,922.50點。

三菱日聯摩根士丹利證券首席投資策略師Norihiro Fujito表示，包括疫苗接種在內，日本採取的防疫措施仍落後美國和歐洲，這可能導致經濟下滑。此外，密西根大學公布的消費者信心調查不如預期，凸顯Delta在美國造成的衝擊，並削弱了美元走勢。

因快速傳播的Delta變種病毒導致疫情急升，密西根大學上周五公布的8月消費者信心指數跌至10年來新低。

東京現在正處於疫情爆發以來的第四次緊急事態，部分專家主張因新增確診數仍處新高水準，應該將緊急事態擴大至涵蓋全國。

周一公布的數據顯示，日本第二季經濟的反彈力道意外強勁，但許多分析師認為，由於重啟緊急事態的限制措施，本季的經濟增長料將溫和。

受日圓兌美元升值影響，偏重出口業務的豐田汽車和本田汽車均跌逾1%，索尼股價跌逾2%。

富士軟片控股公司（Fujifilm Holdings）大漲逾7%，此前該醫療設備製造商將全年營利展望調升20.9%。

星辰錶（Citizen Watch）上季由虧轉盈，激勵股價逆勢大漲逾7%。