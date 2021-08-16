國道3號南向105公里笳苳交流道附近16日中午12時許，發生1部大貨車追撞正在撿拾道路散落物的緩撞車事故，警消獲報前往，發現大貨車自後方追撞緩撞車後，貨車整個打橫占滿道路，目前已造成三人受傷送醫，後方車流回堵已超過4公里，至於事故發生原因有待進一步釐清。