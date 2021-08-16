國道3南下笳苳段大貨車追撞3傷 全線封閉車流回堵4公里 13:172021/08/16 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3南下笳冬段大貨車追撞緩撞車，全線封閉車流回堵3公里。(翻攝高速公路即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向105公里笳苳交流道附近16日中午12時許，發生1部大貨車追撞正在撿拾道路散落物的緩撞車事故，警消獲報前往，發現大貨車自後方追撞緩撞車後，貨車整個打橫占滿道路，目前已造成三人受傷送醫，後方車流回堵已超過4公里，至於事故發生原因有待進一步釐清。 國2大園段8車連環撞釀2傷 車流回堵4km 小東路地下道禍事多 小貨車酒駕誤闖機慢車道 擊落道路限高架 #國道 #大貨車追撞 #緩撞車 #大貨車 #車流回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重機騎士北宜公路疑過彎失控 摔落約6公尺深邊坡 13:392021/08/16 社會 安坑輕軌首輛列車9月底進駐機廠 侯友宜：一定在2022年底完工通車 11:462021/08/16 生活 人瑞跌倒骨折無法動彈 中醫大新竹附醫「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術3天後出院 14:012021/08/16 健康 電動車時代 比想像中更快到來 04:102021/08/16 生活新聞 里長熱心借車 保養廠變服務站 04:102021/08/16 地方新聞 連千毅要掏錢救命危女騎士 怒譙野馬男：垃圾囝仔 10:242021/08/16 社會 大魔王已在家門口 鄭文燦：7月入境病例3成都是Delta 11:072021/08/16 生活 報復性出遊 台新、國泰世華搶當享樂卡王 04:102021/08/16 生活新聞 台苯董事會提前改選 林文淵陣營有望擴大 04:102021/08/16 財經要聞 彭博社大膽斷言燃油車銷量已見頂 宣告車市未來屬於電動車 14:182021/08/16 汽車情報-汽車新聞 屏東小客車酒駕自撞 1死1命危 04:102021/08/16 地方新聞 社會熱門新聞 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 陸男抓魚下廚爽PO網 牠竟來自「2億年前」慘罰200萬 - 社會 士兵在13歲女友家客廳「播種」懷孕5個月露餡下場出爐 - 社會 倉庫傳來呻吟聲 男大生撞見大哥、二嫂猶豫：該跟二哥說嗎 - 社會 4角情慾網 人夫「戒不了肉慾」戰帶球人妻 他驗DNA果然綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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