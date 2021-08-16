王姓老翁於12日中午自駕駛自小客車外出，因雨後濕熱，行經台中市神岡區中山路段時，竟急性暈眩，陷入昏迷，將車停在車水馬龍車道上，險象環生並造成車流受阻，台中市警局交通警察大隊第二中隊巡邏員警經過發現，通知消防局119救護，員警並於現場指揮疏導，恢復交通順暢。

台中市警察局交通警察大隊第二中隊警員吳堃福、李賢德執行8月12日12至16時巡邏勤務，途經神岡市區中山路段時，發現1輛豐田自小客車異常於車道上停車，遂主動下車盤查，發現該自小客車王姓男子坐駕駛座上，陷入昏迷狀，詢問其身體狀況，回復語焉不詳，經送醫搶救已恢復意識，留院觀察。

警方指出，當時所幸有員警機敏及時救護，讓老翁能順利及時就醫，免除意外發生，提醒駕駛人應隨時注意自身身體狀況，精神不濟時切勿冒然駕車，以免造成危險。

台中市交通警察大隊長陳松寅呼籲，長者駕駛人，應考量自身身體機能改變，包括反應時間的延長、整體動作速度變慢、知覺動作表現衰退、認知方面有關注意力及辦識力的改變，以及視覺方面的改變等，均可能影響安全駕駛能力。家屬亦應主動考量及勸導不適駕車之家中年長者停止駕駛行為。