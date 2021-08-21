車禍發生後，機車損毀嚴重。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區樹孝路與育才路口20日深夜發生汽機車碰撞死亡車禍，25歲黃姓騎士出門上班在路口與自小客發生碰撞，黃男重摔在地，全身骨折，經送醫仍不治；警方現場酒測均無酒精反應，將調閱路口監視器還原經過，以釐清肇事責任。

樹孝路與育才路口發生死亡車禍，民眾在地方的臉書社團告知發此地發生嚴重車禍，發生時間在20日23時46分，從路口監視看來，25歲黃姓騎士騎普通重機車由育才路西往東行駛，就在路口與沿樹孝路南往北行駛22歲黃姓男駕駛開的自小客碰撞，擦撞後騎士重摔，機車也碎裂成多塊。

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消防救護人員到場時發現黃姓男騎士身體多處骨折，送至國軍太平總醫院時已無心跳，經搶救在21日1時 16分宣告不治，而駕自小客的黃姓駕駛則有輕微擦挫傷。

經調查，車禍發生當下機車行向育才路為號誌閃紅燈、自小客車行向號誌為閃黃燈，雙方於疑似行經路口未減速，唯確切的肇事原因仍待警方調查釐清。