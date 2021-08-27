日前曾放話嗆殺衛福部長陳時中的葉姓男子，本月在台南逆向遭逮，又在14日從南港飆速到苗栗，撞上一名21歲巫姓女騎士，肇事葉男遭警方逮捕移送時，竟還搖下車窗對媒體比中指。該名巫姓女騎士27日凌晨家屬放棄急救不治，家屬也前往苗栗縣竹南分局製作筆錄，並表示不想被打擾。

葉姓男子離譜行徑一樁接一樁，從嗆殺陳時中到台南違規駕駛遭逮，葉男仍不改惡習，14日當天從南港飆速到苗栗，如抓狂般不正常行駛，隨意迴轉倒車。當天清晨5點多，在苗栗縣竹南鎮台1線、台13甲線路口，飆破百公里高速闖紅燈撞上巫姓女騎士。

該名女騎士遭撞飛後緊急送醫，昏迷指數為6，後轉往林口長庚醫院治療，未料病情急轉直下，昏迷指數降到3。治療多日後，27日家屬不捨決定放棄急救，凌晨已過世。家屬上午也前往竹南分局製作筆錄，並透過警方表示對事件不願多談也不願受訪。

警方表示，肇事葉男的家屬對孩子相當無奈也頭痛，更懷疑孩子精神早有狀況，事發時就向警方表達可否協助將之強制就醫。目前葉男因涉過失致死罪已遭羈押，巫姓女子遺體也正於頭份殯儀館由檢察官相驗中。