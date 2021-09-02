警方日前巡邏發現1名男子豔陽下牽著爆胎的機車步行，上前關心時，男子卻神色慌張說：「不需要協助！」令警方覺得可疑，經查該輛車就是提告女子機車，當場將男子逮捕。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市一對姊弟戀情熱戀期間，林姓女子將機車出借給男友使用，未料男友騎走後一直未歸還，林女多次聯繫男友未獲回應，形同人間蒸發，傷心欲絕而提出侵占告訴，警方日前巡邏發現1名男子豔陽下牽著爆胎的機車步行，上前關心時，男子卻神色慌張說：「不需要協助！」令警方覺得可疑，經查該輛車就是提告女子機車，當場將男子逮捕。

警方表示，51歲林女及45歲殷男相戀半年多，兩人熱戀期間，林女將機車借給男友使用，未料，殷男今年8月將機車騎走後，就未歸還，林多次聯繫男友都未回應，憤而對男友提侵占告訴。

高雄市旗山分局杉林分駐所員警日前執行巡邏勤務時，途中發現一名男子在豔陽下牽著機車步行，員警主動上前關心，想問有沒有需要協助地方，結果男子神情異狀，表示機車只是爆胎不需要協助，警方見他言詞閃爍察覺有異，便拿出「m-police」行動電腦查詢該部機車，赫然發現該車就是其女友提告侵占機車，男子就是林女所提被告，當場依現行犯將他逮捕。

殷男向警方坦承，機車是向林女借騎，並稱兩人之前感情不錯，東西不分彼此，互相借來借去使用，自己因為沒有代步工具，才會向女友借機車使用，不知道已被林女提告。

警方尋獲車輛後立即聯繫林女，林女表示，殷男將她機車借走後就失去聯繫，她多次致電殷男，對方都不接電話，這部機車是她唯一代步工具，少了機車生活十分不便，氣憤之餘又無計可施下，才向警方求助並提告侵佔，希望將愛車尋回。警方逮捕殷男，全案依侵占罪移送偵辦。