新北市汐止警分局警員協助8旬老婦平安返家。（汐止警分局提供）

新北市汐止警分局長安派出所警員林昱廷及羅世傑執勤時，民眾神情慌張的跑進派出所，表示其身心障礙且高齡80多歲的母親趁著家門開啟時獨自離家，其已在周邊遍尋逾一小時仍找不著，希望警方能協助尋找母親；員警受理後便立即前往其住家社區調查，發現老婦人搭乘社區前方公車離開。

經長安所員警追查調閱多個路口監視器比對後，確認老婦人所搭乘之巴士，並查出該班公車即將行經社后派出所，林員便即刻聯繫社后派出所同仁協助攔停，並發現老婦人安然乘坐在公車上。

民眾遂將老婦人載返長安派出所撤尋，同時感謝員警即刻追查，才能找到其母，否則年邁又患有身心障礙的母親不知道會發生什麼危險。

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免在外走失，造成意外發生。