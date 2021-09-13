年僅3歲的陳姓男童，本月11日獨自在台中市龍井區沙田路四段的超商旁奔跑，且周邊無親人照料，所幸，烏日警分局龍井分駐所員警黃郁仁、林育彥巡邏經過見到，詢問男童住處都無所獲，剛好一旁民眾買了支棒棒糖給男童，終於成功安撫他並協尋到家屬。

警方指出，兩名員警見到男童在路旁奔跑，即趨前詢問，發現他不諳言語表達，且父母都不在附近，再加上無法確認男童住處，正在傷腦筋時，正巧有熱心民眾買了支棒棒糖，立即交給黃員等人、藉以安撫陳童情緒，才順利將他帶回派出所暫時休息。

警方說，經提供男童飲食後，又透過社群軟體LINE龍井之鄉群組協尋，並連繫周邊竹坑里、龍泉里、龍岡里等3里長協助廣播協尋，同時訪查附近居民是否有人認得男童後，才終於找到他的家人。

經了解，男童平常是由奶奶照顧，他的奶奶因忙於家務，男童才趁機跑出門玩耍，家人發現他不見也到處尋找，所幸接獲警方通知，趕忙將男童帶回。