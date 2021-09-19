警方在車水馬龍的中山四路上發現迷途的雷姓老婦人，將她攙扶上警車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

女警發現雷婦手上刻有家屬聯繫電話的手鍊，順利通知家屬。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名罹患失智症的80歲雷姓老婦人，17日從鼓山區離家後，沿路徒步走了6公里迷途，巡邏警員見雷婦恍神站在車水馬龍的中山四路和時代大道路口，趕緊將她帶離，並憑她手上刻有聯絡電話的手鍊通知家人，讓她平安返家和家人團圓過中秋。

前鎮分局前鎮街派出所警員郭婷雅、邱竣晨17日接近中午時刻，擔服巡邏勤務，獲報中山四路與時代大道口，有名老婦人在大馬路上行走，由於往來車輛多，恐有危險，警方立即前趕赴現場處理。

警方抵達現場後，發現80歲的雷姓老婦人眼神呆滯站在馬路上，無法回答自身年籍資料，當時已接近中午，警方研判年邁的雷婦頂著烈陽在外徘徊應有一段時間，擔心她身體無法負荷，將她先帶回派出所，並提供杯水解渴。

警員郭婷雅後來眼尖發現雷婦手上刻有家屬聯繫電話的手鍊，和她的丈夫取得聯繫，得知雷婦患有失智症，常不明原因自行離家，沒想到會從鼓山區步行6公里遠，走至車水馬龍的前鎮區中山四路，雷婦丈夫接到警方的通知，看到妻子安然無恙，一顆忐忑不安的心才放下，對於警察熱心協助妻子返家，頻鞠躬致謝。