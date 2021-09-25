桃園市失智症的95歲張姓老婦，25日凌晨趁著家人熟睡，獨自一人偷溜出門，直到體力透支，蹲坐在平鎮區新榮路的巷弄內，所幸路過的員警發現，及時伸援，才能讓老婦平安返家。

平鎮警分局北勢派出所長鄭榮捷表示，有失智症的張姓老婦，25日凌晨趁著家人熟睡，獨自提著行李外出，漫無目地的行走在平鎮區新榮路的巷弄內，最後體力耗盡，只能蹲坐路旁不斷的喘氣。

所幸北勢派出所巡佐蘇士豪及警員彭建鈞巡邏經過，見老婦臉色發白，說起話來有氣無力，且面對員警詢問，完全無法表達詞意，員警只好先將老婦載回勤務駐地，並遞上熱食及茶飲供老婦補充體力、稍作休息。

老婦狀況穩定後，員警利用人臉辨識系統，查出老婦的相關資料，並順利聯繫上老婦的家人。老婦的兒子接到員警電話，趕到派出所，見到母親無恙頻頻向警方道謝，並表示幸好此次得警方協助，母親才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。