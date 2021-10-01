桃園市八德區一名約30多歲的孫姓男子，於凌晨時分搭乘救護車至龍潭區804醫院就醫，離院要返家時迷途走失，經員警至現場關心處理，並利用警用電腦確認其身份後平安護送男子返家。

八德警分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員邱義展日前上午10點多接獲廣興里里長呂理亮通報，指稱廣興路1326號有民眾需要協助，員警立即趕往現場處理。據了解，孫姓男子凌晨2點多搭救護車到龍潭區804醫院就醫，孫男自稱上午離院後要徒步行走返回八德區住家，途中因行走很久體力不支且迷失方向，導致有輕微中暑。

警方詢問並提供礦泉水消暑恢復體力，孫男身體不適感才漸漸消除，期間因孫男領有身心障礙手冊且無法清楚說出家中地址，邱員便利用M-police行動電腦查驗身分，確認其住在八德區建德路附近的社會住宅，警方立即聯繫家人後便載孫男返家，男子及其家人非常感謝警方積極協助。

警方呼籲民眾，家中如年長者或精神狀況不佳者常有走失情事發生時，可申請佩戴防走失愛心手環或在常穿衣著製作聯繫方式，也可以將每日穿著拍攝記錄，以防若不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。