員警曾國瑄熱心協助男童，讓家屬稱讚人美心也美。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名男國中生，日前因悠遊卡毀損無法搭乘公車回家，又忘記攜帶手機無法與家人聯絡，男學生情急之下鼓起勇氣到南港分局南港派出所尋求協助，在熱心女警曾國瑄的幫助下，終能順利返家。許多網友大讚曾員人美心也美，也好想向警察姊姊尋求協助。

曾國瑄當天在所內執勤時，看到一名男國中生在門外徘徊許久，最後怯生生地走入派出所，神色顯得倉皇，欲言又止，在曾員詢問之下，男學生表示，他的悠遊卡因裂開無法使用，身上也沒帶錢及手機，無法搭公車回家或通知家人，所以想跟警察伯伯借電話打給家人，但生平第一次到派出所，心裡還是有點怕怕。曾員聽了之後立即安撫男學生的情緒，幫忙撥電話聯絡其家人。

曾員連撥數通電話給男學生的家人，卻都無人接聽，令男學生心急如焚、不知如何是好，曾員告訴男學生不要擔心，並主動拿出零錢讓他得以搭乘公車返家，男學生頓時化解不安，拿著錢開心地去搭車；在他平安到家後，母親得知是警察姊姊熱心協助，隨即回撥電話致謝，並帶著男孩回到派出所親自返還車資，向漂亮的警察姊姊表達謝意。