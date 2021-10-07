台南市近年持械飆車族雖逐漸減少，卻仍出現噪音擾民的改裝車聚，其中以安平區、中西區居民最受困擾，台南市交通大隊結合第2、第4警分局展開聯合稽查，7日凌晨一夜取締7件改裝車，通報環保署召回檢驗16件。

沒了危害治安的飆車族，多了噪音擾民的改裝車隊，台南市中西區、安平區的居民近年來一入夜就受改裝車隊呼嘯而過的巨大噪音干擾，屢次報案都沒有效果，警方7日展開跨警分局取締，針對改裝汽、機車強力執法。

警方表示，改裝車族群喜歡改變車輛外觀，安裝酷炫車燈吸引注意，改裝排氣管加大引擎聲量，享受馳騁時受關注的「存在感」。警方祭出道路交通管理處罰條例第16條規定壓制，除頭燈外燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格，致影響行車安全，處罰車主900元至1800元罰鍰。

台南市交大表示，今年共計取締改裝車計1003件，噪音車通報環保局召回檢驗計3975件。

但有配合執行取締的基層警察表示，曾經攔過1輛已重複取締過3次的改裝車，詢問車主為何還可以開車出來，車主竟回，案件送到台南市環保局卻未開罰，表示自己無違規，所以繼續開車出來，跨局處無法配合，令執行的基層警員相當無奈。