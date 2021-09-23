桃園市八德區日前晚上11時許，1名男子因身體不適倒臥在路邊電線桿並自行報案，八德警分局警員獲報趕抵現場，但老翁一時無法清楚說出自己正確位置，員警花了些許時間才找到蘇男的正確倒臥地點，立即通報救護車到場將其送醫，也協助聯繫其女兒到醫院照顧。

警方表示，該名蘇姓男子年紀約60多歲，獨自居住在八德區力霸街附近，日前晚上23時許突然覺得胃部不舒服便出門要找人求助，但由於疼痛加劇痛苦不堪，蘇男行走沒多久便倒臥於路邊電線桿旁，蘇男便拿出手機報案求助，但因身體疼痛到無法報出自己的所在位置，只說自己在新興路附近。

廣興派出所警員鄭貴隆、李宗儒獲報立刻趕往新興路附近尋找，起初找不到蘇男正確的倒臥地點，經過些許時間尋找才在新興、力霸街口的角落發現該名男子，隨即上前關心其身體狀況，但見蘇男臉色發白全身冒汗似疼痛不已，2人先將蘇男攙扶至路旁安全處，並通知消防隊前往現場救護。

消防隊員到場初步檢查評估，決議立即送聖保祿醫院救治，所幸蘇男經醫療後並無大礙，也對警方及消防隊的熱心協助表達感謝。

八德警分局呼籲，民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友近期身體狀況，若發現身體出現異常狀況請盡速就醫，遇突發緊急狀況可撥打119或110，警消同仁會立即到場協助。