翻倒起火的機車，燒成一堆廢鐵，只剩下焦黑骨架 （民眾提供）

金門計程車擦撞機車 機車倒地起火燒到剩焦黑廢鐵。(警方提供)

金門金湖鎮料羅圓環今天上午7時30分許，發生計程車與機車擦撞，機車倒地起火燒成廢鐵，只剩一堆骨架的交通事故。李姓機車騎士多處擦傷送醫，肇事原因由警方調查處理中。

警方說明，王姓男子今早駕駛計程車由環島南路5段往料羅方向行駛，行經料羅圓環往金港路途中，疑因車速過快，在圓環內與李姓男子騎乘的普通重型機車發生擦撞，李男送醫後所幸沒有大礙。

但機車翻倒後滑行起火燃燒，火勢十分猛烈，很快就燒成一堆廢鐵，只剩下焦黑骨架，場面怵目驚心，讓趕上班路過的人車急忙閃避。金湖消防隊據報撲滅火勢，警方現場酒測也無酒駕情事，原因繼續調查釐清中。

往來料羅港的大圓環5岔路，被視為最複雜的路口，軍管時期有駐軍站崗指揮交通，撤哨後常有車輛迷路，稍有不慎即發生事故，數月前還曾發現1條大蟒蛇穿越馬路，而成為鄉親談論的話題。

金湖分局長何明祥提醒，行駛至無號誌的圓環，應減速慢行外，也應讓已進入圓環的車輛先行；同時行經多車道的圓環，應讓內側的車輛先行，以維行車安全。