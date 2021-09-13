國道3號彰化快官路段12日凌晨12時許發生1輛車自撞內側護欄後反彈至中線，而該路段深夜因無路燈、視線昏暗，導致後方另1輛車剎車不及直接撞上，遭撞的車事後起火燃燒，撞擊瞬間影像曝光，只見後車一路行駛前方突然冒出轎車並迎頭撞上，網友們紛紛痛批「這看得到才怪」、「根本沒辦法閃啊」。

整起事件發生在12日0時35分於國道3號北上203.4公里處，當時28歲林男所駕駛的轎車先自撞內側護欄，再彈到中線車道後停在路上待救援，不料之後33歲陳男卻直接從後方撞上，後來林男的車輛起火燃燒，所幸2人隨即都逃出出外意識清楚、幸無大礙，事發原因及肇責待釐清。

國3暗夜驚悚追撞 漆黑路段突現車輛 網嚇瘋：這怎麼閃？

不過陳男車內的行車紀錄器影像被分享在臉書「爆廢公社二館」上，影片中車輛行駛在兩側無路燈的路段，接著就撞上林男轎車，驚悚的撞擊一瞬間全被錄下；不少網友批評「這看得到才怪」、「完全避不了，沒路燈是主因」、「不到一秒時間根本沒法閃啊」。

也有不少網友認為駕駛深夜開車在國道，見視線不佳應該主動開啟遠光燈，「沒路燈的路段，用遠光燈」、「沒路燈，前方車輛又離很遠，就乖乖打開遠光燈吧」、「突然覺得自己的車有自動遠光燈，還蠻不錯的」、「其實撞到之前，很遠的前車就有異常的煞車燈閃爍，就要注意了」。