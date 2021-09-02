吳姓男子在好友離婚後，傳送極度不雅的訊息給好友的林姓前妻表示想做愛，林女不甘受到調戲，透過弟弟及前男友找人「教訓」吳男，亂棒把吳男打成重傷，吳男急救6天後仍不治。台北地檢署2日偵結，依殺人罪嫌起訴林女、弟弟等6人。

起訴指出，吳男與林女的前夫是好友，原本一起在新北市新店區分租某別墅，林女離婚後前夫搬離，只剩吳男與林女2人同住。吳男今年4月5日深夜突然傳LINE訊息給林女，用粗俗字眼表示想和林女性交，林女不滿，先打電話告訴前夫，但前夫不信吳男會講這種話，林女因此轉而找前男友求助。

前男友因人在大陸，得知此事後隨即聯繫劉姓友人，告知林女被吳男騷擾，要劉男幫忙趕走吳男，劉男因此找了范姓友人幫忙，另還要脅2名少年到場助陣；林女另還把此事告訴弟弟，林弟也找來楊姓、李姓友人幫忙。

林女等8人隔天凌晨1點半在別墅外集合，每個人都手持棍棒，鐵製、鋁製、木製都有，眾人一同進入屋內後，見吳男正在睡覺，立刻把吳男喊醒，趁吳男來不及反應，就是一陣亂打，致吳男受有顱骨骨折、腦出血、肺挫傷等傷勢。

林女見吳男昏迷在血泊中，報警聲稱吳男騷擾她，她要求吳男搬走，不知吳男為何抓狂撞牆；警方及救護人員到場後，協助將吳男送醫，員警卻未帶回現場人員做筆錄，錯失緝兇第一時機，林女等人並待警消離去後開始清理血跡，再將凶器炎到山坡上丟棄；吳男則因傷勢過重，6天後拔管身亡。

林弟後來突然向警方自首，供稱自己是為了幫姊姊出氣，失手打死吳男，企圖獨自擔下殺人罪責，但檢警追查陸續發現其他共犯，檢察官今依殺人等罪起訴林女、林弟、劉男、范男、李男、楊男6人，2名少年共犯則移送少年法庭審理，前男友涉案部分則另案偵辦中。