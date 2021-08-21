新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車因不明原因沉入5公尺深的人造水池，警消於現場進行救援。（民眾提供）

新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車因不明原因沉入5公尺深的人造水池，警消於現場進行救援。（民眾提供）

新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車沉入5公尺深的人造水池，警消獲報後趕往現場，經救援後於上午7時許於水下4公尺處發現已無生命跡象的68歲男性駕駛，目前已將其送往林口長庚醫院急救，詳細事發情況仍待進一步釐清。

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