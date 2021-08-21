男駕車墜入5公尺深高爾夫球場人工池 救起無生命跡象 09:172021/08/21 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車因不明原因沉入5公尺深的人造水池，警消於現場進行救援。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車因不明原因沉入5公尺深的人造水池，警消於現場進行救援。（民眾提供） 新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車因不明原因沉入5公尺深的人造水池，警消於現場進行救援。（民眾提供） 新北市林口區一處高爾夫球場今（21日）有一輛自小客車沉入5公尺深的人造水池，警消獲報後趕往現場，經救援後於上午7時許於水下4公尺處發現已無生命跡象的68歲男性駕駛，目前已將其送往林口長庚醫院急救，詳細事發情況仍待進一步釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 男詭異掛遊樂園纜車外 下秒從15公尺高空摔落亡 國1斗南小客車追撞工程車 5歲女童獲救2大人無生命跡象 #高爾夫球場 #人工池 #人工湖 #林口 #湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高房價、低薪…連打疫苗都沒份 七八年級生「剝奪感」大增 09:372021/08/18 生活 台中》台中男子遭刀砍傷送醫 警方全力追緝兇手 12:532021/08/18 社會 挺過地震、疫情 花蓮月洞重新開放 3大亮點超吸睛 13:582021/08/18 生活 汐止63歲男患胃病 打完莫德納5天後猝死 15:272021/08/19 生活 國1南下雲林交流道小客車撞標線工程車 爺奶傷重不治、孫女倖存 11:202021/08/20 社會 驚悚！ 台中8旬翁詭坐斑馬線 遭車撞斃拋飛20公尺 12:362021/08/20 社會 台中文心南路屢現天坑 封路安檢 04:102021/08/18 地方新聞 雲林縣苦民所苦 張麗善發攤商紓困金 04:102021/08/18 焦點要聞 獨》翁獨攀失蹤5天陳屍柴山大路旁 飄屍臭遺體已潰爛 12:582021/08/20 社會 男子開2槍虐貓遭訴 飼主要求做動物公益才原諒 19:132021/08/18 社會 竹縣AI智慧園區公園設有滯洪池 臨時廁所10月設置 16:242021/08/19 寶島 社會熱門新聞 「為何不下車」台南老翁一晚沒回家 警察找到人全都傻眼了 - 社會 250隻走私貓咪恐全數被安樂死 動保團體急出手搶救毛孩 - 社會 長髮豪乳妹觀眾台嗨翻「鏡頭鎖定6秒」網暴動 釣出本尊求饒 - 社會 漁船走私250隻名貴貓 藍貓、布偶貓6隻硬塞一籠殘忍畫面曝光 - 社會 嘉義分隔島「神秘同心圓」 10男女扭動繞行影片曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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