星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團公布8月會遇上桃花劫的星座，分別是獅子座、天秤座、摩羯座、天蠍座，距離月底還有一段時間，面段感情問題時一定要謹慎處理，以免惹禍上身，不但浪費時間又令人心神不寧，得不償失。

▍1.獅子座

8月木星逆行進入獅子的夫妻宮，要小心避免捲入口舌是非，這段時間如果遇到爭執場面，幫忙調解時很容易把自己也捲入紛爭，特別是夫妻或情侶之間的爭吵，不要輕易介入，以免到時幫忙不成反而被誤會。另外8月你會有出差、旅遊的機會，有伴的人要小心，可能會有艷遇，不要貪圖一時刺激，影響到目前穩定的感情狀態。

▍2.天秤座

天秤座8月有金星的加持，人氣很旺，能結交許多新朋友，還會有各種邀約，但也因為這樣，8月的你容易有爛桃花糾纏，單身的人會被不喜歡的對象死纏爛打，有伴的人要留意職場和生活中的交際往來，要避免一些不必要的社交場合，行為舉止也要拿捏恰當，不然容易產生曖昧感，惹上想逢場作戲的對象。

▍3.摩羯座

摩羯座8月的感情因為天王星逆行愛情宮位，感情上會遇到大麻煩。單身的你可能會在錯的時機遇上對的人，或是錯的人偏偏在對的時機出現，像是好不容易遇到一個理想型，最後才發現他早有伴侶，讓你被捲入三角戀。有伴者要多注意與伴侶的溝通，你們可能對於買房、結婚、生子沒有共識，加上長輩給的壓力，讓你們心力交瘁，不斷發生爭執，感情瀕臨破局，建議要好好坐下來溝通，了解彼此的難處，一起努力找出解決方案才是上上策。

▍4.天蠍座

8月對天蠍座來說是一場考驗，你會面臨到很多外在的誘惑，使你內心的天使和魔鬼不斷拉扯。單身的人要小心使用金錢攻勢的追求者，他有可能只是想玩愛情遊戲，先給你嘗嘗甜頭，到手後就不珍惜，最好確認彼此的真心再下決定。有伴者要注意舊愛回頭攪局的問題，別因對方示弱裝可憐，就一時心軟，讓目前的感情出現危機。

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