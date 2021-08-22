白宮在星期六表示，美軍在過去24小時內，從喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場(Hamid Karzai International Airport)撤離約3800 人。自 8 月14日塔利班進入喀布爾以來，總共已撤離了1萬7千人。 若從7月底開始算，共有約 2萬2千人已撤離 。

美國之音報導，美國陸軍少將威廉泰勒(William Taylor)在星期六的記者會上說，過去一星期撤離的1萬7千人當中，2500 名是美國人，其他是曾協助美國的阿富汗人，比如翻譯。

國務院發言人奈德·普萊斯(Ned Price )表示，國務院正在努力聯繫所有還在阿富汗的美國公民，以及尋求美國援助的阿富汗人。

「美國擁有巨大的空運能力，我們盡可能在有限的時間內，協助更多人抵達安全地帶。」

美國總統拜登因為阿富汗的淪陷受到大力批評，目前他只能從協助更多人逃離做為補救，他說：「我們會想辦法將所有美國人送回家。這不容易，但是我們將全力為更多人安全撤離，包括我們的阿富汗盟友與合作夥伴。」

拜登還表示，美國政府與塔利班不斷連絡，同時發出警告，以確保能夠安全撤離。

拜登說：「我們向塔利班明確表示，任何對撤離人員的襲擊、干擾機場的運作，都會遭受極強

為了增加撤離效率，美國國防部將推動「民用後備航空隊」（Civil Reserve Air Fleet program，簡稱CRAF），計劃向5間主要航空公司，調用18架民航機，協助疏散撤離人潮。商務部預計此次啟動不會對商業航班產生重大影響。

有報導稱，阿富汗人和美國公民因塔利班的檢查站而無法前往機場，美國政府強調，會持續與塔利班指揮官溝通，讓人們快速通過檢查站。

不過，ISIS有可能趁著這種混亂潛入美國。美國駐喀布爾大使館週六發布了新的安全警告，建議美國人在最近如果沒有特別原因，儘量不要去機場，指出ISIS可能對機場構成安全威脅。