駿利亨德投資公司（Janus Henderson）周一發布報告，將今年的全球股利預測上修2.2個百分點，至1.39兆美元，反映出企業股利的復甦力道優於預期。

與新冠疫情爆發前的高峰相比，該投資公司對今年全球股利的最新預測僅差3%。

在疫情危機籠罩下，政府和監管機關要求企業節流度過危機，導致去年企業股利發放金額銳減。

該投資管理公司的全球股利指數顯示，目前全球股利正強勁復甦，第二季整體成長率達26.3%。基本成長率（經特別股利、匯率變化、時間效應和指數變化調整後）為11.2%。該公司預期2021年全年股利發放金額將較去年成長10.7%，相當於基本股利成長率將成長8.5%。

報告並指出，公司恢復發放的股利總額為333億美元，約佔第二季基本成長率的四分之三。

駿利亨德全球股票收益團隊客戶投資組合經理Jane Shoemake在聲明中表示，全球股利總額可能在未來12個月內回復到疫前水準。她並表示，隨著決策者繼續為經濟提供財政和貨幣支持，當前的復甦不會像十年前全球金融危機後那樣受到疲弱的銀行體系所阻礙。

去年限制銀行股利發放的措施造成重大影響，銀行業佔了全球股利跌幅的一半，但此後相關限制措施已持續鬆綁。

8月初歐洲銀行業宣布將向股東發放數十億歐元，包括荷蘭國際集團（ING Groep）和義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）都宣布恢復股利發放，其年中股利仍待與監管機關討論後決定。

歐盟區的銀行業亦受益於在壓力測試中的優異表現。

至於英國的銀行業，在英國央行於7月中旬取消疫情期間剩下的限制措施後，匯豐銀行已恢復股利發放，並預告未來可能提高股利。

駿利亨德投資在報告中指出，美國和加拿大公司在疫情爆發的第一年仍繼續配發股利。

此外，大宗商品價格上揚帶動了礦業公司的股利發放，工業和非必需消費品公司的股利亦強勁反彈，但電信、食品、餐飲零售、居家用品、菸草和製藥等防禦型產業的股利成長率偏低，都只有個位數。