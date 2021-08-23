隨著上週五大陸鋼鐵行業鞍鋼集團與本鋼集團重組的消息正式落地，對下半年央企重組整合工作來說，各方關注焦點移至大陸國資委曾多次「劇透」的「適時組建新的央企集團」。同時8月中旬國資委黨委召開的擴大會議也再強調，積極推進國有資本布局優化和結構調整，聚焦戰略性新興產業適時組建新的中央企業集團。
據《證券日報》引述中國企業聯合會研究部研究員劉興國認為，考慮到「十四五」期間大陸加快發展戰略性新興產業的需要，預計央企在該領域的並購重組步伐可能會加快。
回看上半年大陸央企在結構調整方面的各項動作，可謂「加減法」並用。觀察「減法」層面，中國中化與中國化工、中國普天與中國電科的重組，以及最新公佈的鞍鋼、本鋼集團重組。同時「加法」層面，4月29日大陸國務院批准新組建的中國衛星網路集團，列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單。
上海天強諮詢管理公司總經理祝波善表示，從央企重組整合的「加減法」來看，「減」的目的往往是同類型或是產業鏈上下游的整合，以此提升規模效應，推動相關創新；「加」則往往是在重要領域進行佈局，或者是解決現有格局的不合理問題。
劉興國也指出，當前央企的重組整合工作既要在傳統產業領域不斷合併同類項，也要根據戰略性新興產業的發展需要，適時在央企專業化整合的基礎上，組建新的中央企業集團。
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