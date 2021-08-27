日前，上海市稅務局第一稽查局查明女藝人鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同），偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元的處理處罰決定。

大陸國家稅務總局上海市稅務局第一稽查局今天（27日）發布消息稱，今年4月初受理關於鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題的舉報後，依法對鄭爽進行立案檢查。

鄭爽偷逃稅案件涉及全國多個地區、多個公司、多個演藝項目，案情複雜。在國家稅務總局指導督辦下，在天津、浙江、江蘇、北京等地稅務機關配合協助下，在上海市稅務局具體領導下，以事實為依據，以法律為準繩，全力推進案件查辦工作。

4個多月來，針對鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題，以及2018年規範影視行業稅收秩序以後鄭爽參加的演藝項目和相關企業及人員涉稅問題開展全面深入檢查，對十幾個省市的幾十戶企事業單位和上百位證人進行取證，調查和分析了大量的財務和資金數據，查明瞭案件事實並依法進行了處理。

經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，分為兩個部分收取。

其中，第一部分4800萬元，將個人片酬收入改變為企業收入進行虛假申報、偷逃稅款；第二部分1.08億元，製片人與鄭爽實際控制公司簽訂虛假合同，以「增資」的形式支付，規避行業監管獲取「天價片酬」，隱瞞收入進行虛假申報、偷逃稅款。

在《倩女幽魂》項目中，根據鄭爽違法事實認定為偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。同時查明，2018年規範影視行業稅收秩序後，鄭爽另有其他演藝收入3507萬元，同樣存在以企業收入名義改變個人收入性質、進行虛假申報的問題，根據鄭爽違法事實認定為偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1034.29萬元。

以上合計，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第32條、第63條等規定，以及《中華人民共和國個人所得稅法》第2條、第10條、第11條和《中華人民共和國增值稅暫行條例》第1條、第19條等規定，對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

其中，依法追繳稅款7179.03萬元，加收滯納金888.98萬元；對改變收入性質偷稅部分處以4倍罰款，計3069.57萬元；對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷稅部分處以5倍「頂格」罰款，計1.88億元。

依據《中華人民共和國行政處罰法》第44條相關規定，上海市稅務局第一稽查局依法向鄭爽送達了《稅務行政處罰事項告知書》，對此鄭爽未提出聽證申請。

之後，依法向鄭爽正式下達《稅務處理決定書》和《稅務行政處罰決定書》，限其在規定期限內繳清稅款、滯納金及罰款。

目前，鄭爽已在規定期限內繳清全部稅款和滯納金。稅務部門正依法督促其在規定期限內繳清罰款。

鄭爽在大陸演藝圈出道多年，卻始終沒有令人印象深刻的代表作品，上回登上新聞熱搜，是因為和男友張恆去美國找代理孕母產生爭議。

代孕媽媽已經懷孕7個月了，孩子也成型了，可是張恆的電話錄音裡，卻顯示鄭爽口吐粗話，直言說「X媽的，打也打不掉了」，對孩子沒有一絲擔當和責任。鄭爽想要打掉孩子，她的父母親主張孩子生下後送走，讓人領養，最好永遠不要相見。這種無視生命的行為毀掉了大多數人的價值觀。

事件發生後，鄭爽本該悔過道歉，可是她只用一些讓人看不懂、模稜兩可的回應話術掩飾過去。雖然發表了長文，卻一直在強調自己沒錯。正所謂一念天堂，一念地獄，鄭爽的「現世報」來得很快：華鼎獎取消鄭爽榮譽稱號，火車站連夜取下鄭爽廣告牌，奢侈品牌取消鄭爽的代言，有鄭爽參演的各大劇組陸續將她下架。