中央軍事院校校友總會23日舉辦八二三炮戰63週年紀念活動，前台北市長郝龍斌（右）以家屬身份帶領中央軍事院校代表祭拜炮戰傷亡的官兵，離去時向國民黨主席江啟臣（左）致意。（陳怡誠攝）

國民黨前副主席郝龍斌今天上午參加八二三砲戰紀念活動，郝龍斌表示，台灣除了能「戰」，更大的智慧是要能「和」，備戰是為了避免戰爭，政府不要覺得背後會有靠山，就去跟對岸嗆聲，在嘴巴上逞威風，倒楣的其實是百姓。

郝龍斌提到美國從阿富汗撤軍的事，雖然美國拜登總統日前說，如果有人入侵台灣，美國會回應。但在八二三砲戰期間，美國雖然協助提供後勤支援，但從來沒有直接介入，也沒有幫忙擊發過任何一發砲彈，「是我們靠自己證明有能力防衛台澎金馬。」

郝龍斌表示，在政治及外交上，我們當然與美國及世界各國都保持友好，但台灣要自立自強，團結一心，要讓敵人不敢來，而不是只想找美國當我們的後盾。

郝龍斌強調，維持兩岸和平是政府的責任，需要經過溝通、對話、交流、互動，進而互信，才能建立雙方都能接受的合作模式。政府帶頭創造敵對，對於人民並沒有好處。

郝龍斌說，歷史不應遺忘，當年英勇戰士守住了台澎金馬，帶來國家的穩定發展，我們應該感謝與珍惜，政府應該更積極發展經貿、加強國防，給百姓安穩的生活，才不負先賢努力守住的成果。