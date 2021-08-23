進入7月海運旺季出現一櫃難求，今天甚至傳出台積電(2330)美國建廠必須運送無塵室等基礎建設工程到美國，因為設備所需貨櫃相當多，台積電也加入搶櫃行列。據傳具有官股色彩的陽明(2609)可能銜命出面協助。陽明表示，因涉及的艙位數量龐大，且承運要求也不明確，目前尚無法具體回應，之後若接到承運需求，也會考量狀況提供協助。

因台積電希望美國新廠無塵室等基礎建設工程必要組件將採用「台灣製造整廠輸出、美國組裝」，因此，需要大量貨櫃協助，必須跟國內航運三雄協調艙位。

台積電美國新廠位於美西的亞利桑那州鳳凰城，預計斥資120億美元(約新台幣3,360億元)興建，現正進行建廠工程，將於2024年量產。目前遠東-美西線每40呎櫃1.5萬美元(含旺季附加費)，而這批設備需求艙位估計要4000到5000個貨櫃，預計運費達6000萬到7000萬美元，計畫10月裝櫃啟航。

長榮不針對個別客戶評論，被點名的陽明表示，市場上的確有這樣的訊息，但因為涉及的艙位數量龐大，且承運要求也不明確，所以目前尚無法具體回應。至於協助客戶運送需求本是船公司的任務，所以如陽明有收到具體的承運需求時，也會衡量公司運力與現有相關客戶合約履行狀況做判斷提供協助。